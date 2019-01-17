ممرضة تمنح كلباً "أملاً بالحياة".. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعيش كلب يدعى "توربو رو" بدون أرجلٍ أمامية، وذلك نتيجة تشوه خلقي. ومع أن هذا الأمر يعيق حركة الكلب، لكنّ ممرضة بيطرية ساهمت في تغيير حياته.

وبحسب فيديو نشره موقع "ذس إنسايدر"، فإنّ "توربو رو الذي يعاني من هذا التشوه أصبح باستطاعته الركض واللعب كيفما يشاء، وذلك بعدما تبنته الممرضة آشلي بوبر".

ووفقاً للفيديو، فإنّ "بوبر قامت بتعليم الكلب كيفية المشي، كما صنعت له عربات مخصصة لذلك. إلّا أن المهندس مارك دادريك قرّر تجهيز عربة مثالية وجديدة للكلب، الأمر الذي قلب حياته رأساً على عقب".

والعربة الجديدة هي عبارة عن عجلتين صغيرتين يتم ربطهما بالكلب من خلال طوق كبير يلتفّ حول جسده، ومن خلاله يستطيع السير والمشي بحرية وطلاقة.

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