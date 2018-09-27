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أول كلب بالعالم يتزلج على الجليد بعدما قدر له الموت (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمتلك الكلاب مهارات عالية تتخطى المتوقع منها أحيانا، فتذهل أصحابها من حيث سرعة تعلمها لمهارات خاصة بالبشر والتي تعجز الحيوانات الأخرى على تعلمها.. في هذا الصدد، صار كلب الصيد "بيني" من فصيلة كلاب "لابرادور"، أول كلب في العالم يمارس التزلج على الجليد، وبحسب ما نشرت مجلة "بيبول" الأسبوعية الأمريكية.. 

يبلغ الكلب "بيني" من العمر 6 سنوات، وكان مقدراً له أن يموت برصاصة الرحمة في أحد المراكز المخصصة لقتل الحيوانات في ولاية نيفادا الأميركية انتظارا ليوم قتله، إلا أن مدربة التزلج على الجليد، "تشيريل ديل سانجرو" التقطته ليعيش في منزلها، فعاش عمرا جديدا.. 
 

 

الجدير بالذكر أن إستخدام الكلاب في عمليات الصيد يشهد تطورا وازديادا ملحوظا، حيث أصبح استخدامها موازيا بحد كبير إلى استخدام الأسلحة النارية، وساعد ذلك على اهتمام الناس بالكلاب التي تمتلك مهارات عالية في الصيد أكثر من غيرها من الكلاب ذات المهارات المنخفضة..

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