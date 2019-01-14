مصر تعتزم إنشاء أطول برج في أفريقيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم مصر إنشاء أطول برج في القارة الأفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة و التي تبعد نحو 45 كيلومتر عن العاصمة القاهرة. والذي سيبلغ ارتفاعه 390 مترا.

وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية ستشهد في مارس المقبل، بناء أطول برج في أفريقيا.

وقد أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال تفقد عدة مشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن "شركة صينية، تعد أكبر شركة مقاولات في العالم، ستقوم بتشييد البرج، الذي ستكون قاعدته عملا غير مسبوق في تاريخ مصر".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى، قبل أيام، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة.

وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ.

ويعول المصريون ومعهم الحكومة على العاصمة الإدارية الجديدة، في تخفيف الاحتقان السكاني بالقاهرة، وتوفير بيئة سكنية وإدارية جديدة في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا:

آرت كافيه .. مقهى مصري لعشاق الفن