إماراتيون يوقعون مؤلفاتهم لجمهور نيودلهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتشد زوار الدورة الـ27 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، في جناح إمارة الشارقة المشارك في المعرض، لفرصة الحصول على نسخة موقعة من أبرز مؤلفات الكتاب الإماراتيين المترجمة إلى اللغة الهندية

حيث ترجمت هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 57 كتاباً لشعراء، وروائيين، وباحثين، ومسرحيين إماراتيين، وذلك احتفاء باختيار إمارة الشارقة ضيف المعرض لعام 2019.

إذ تضمنت المؤلفات المترجمة للغة الهندية كمحطة ثالثة للأدب والإبداع الإماراتي بعد اللغة الفرنسية، والبرتغالية، حيث ترجمت الهيئة هذه المؤلفات وغيرها إلى الفرنسية في 2018 ضمن جهود الاحتفاء بالشارقة ضيفاً مميزاً على معرض باريس الدولي للكتاب، وترجمتها إلى البرتغالية



مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات

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