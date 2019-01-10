الإمارات تتغلب على الهند وتحيي آمالها الآسيوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق منتخب الإمارات الفوز على الهند بنتيجة هدفين دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب مدينة زايد الرياضية في إطار مباريات الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس أسيا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد الهند عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن تايلاند .

سجل هدفي المباراة خلفان مبارك في الدقيقة 41 وعلي مبخوت في الدقيقة 87.

جاءت المباراة قوية من جانب المنتخبين وحفلت بالعديد من الفرص التي لو تم التسجيل منها لخرجت المباراة بنتيجة أكبر حيث تصدت العارضة لهدفين من الهند والقائم لهدف من الإمارات ليتجاوز الأبيض المطلب الهندي .

لعب منتخب الإمارات بنفس التشكيلة التي خاض بها المباراة الأولى أمام البحرين، باستثناء مشاركة إسماعيل أحمد بدلا من فارس جمعه .

جاء الشوط الأول جيد المستوى نجح خلاله الأبيض في التقدم بهدف رغم أن المنتخب الهندي قدم مستوى جيد خلاله،وكان الأخطر تهديدا لمرمى المتألق خالد عيسى والذي أنقذ أكثر من فرصة للتهديف، والتي لو سجل منها الهند لخرج فائزا بهذا الشوط .

سيطر منتخب الإمارات على الأداء معظم فترات الشوط، لكن بلا خطورة حقيقية على المرمى، وكانت اول فرصة تحت الشباك الذي سجل منها خلفان مبارك قبل نهاية الشوط بأربع دقائق .

اعتمد منتخب الإمارات على عمل كثافة هجومية، من أجل السيطرة على المناطق الأمامية، بوجود الثلاثي خميس اسماعيل واسماعيل الحمادي وعلي مبخوت مع تقدم ظهيري الجنب وكذلك لاعبي الوسط من اجل صناعة الفارق في اللقاء .

في المقابل أعتمد منتخب الهند على الهجوم المرتد السريع وشكل من خلاله خطورة كبيرة ولولا تألق الحارس خالد عيسى لخرج الأبيض متأخرا في هذا الشوط .

شهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطرة لمنتخب الهند، وكانت اول فرصة بعد 7 دقائق ومن ضربة رأس سانديش ومرت فوق العارضة ثم أنقذ خالد عيسى فرصة ولا أصععب من محمد أشكوى وهو منفرد وحولها بصعوبة إلى ركنية .

وكانت اخطر الفرص في الدقيقة 23 عندما استقبل سونيل شتري كرة عرضية وأنقض عليها ولعبها قوية، واخرجها خالد عيسي ببراعة منقذا هدف التقدم لمنتخب الهند .

وأخر فرص الشوط كانت من نصيب الهند في الدقيقة 43 عندما انفرد سونيل ولعب الكرة بهدوء مرت بجوار القائم الأيمن للحارس خالد عيسي بقليل .

وجاء هدف الإمارات قبل نهاية الشوط بأربع دقائق عن طريق خلفان مبارك الرازي الذي استلم تمريرة رائعة من علي مبخوت ولعبها في أعلى الزاوية اليمنى للحارس الهندي مسجلا الهدف الأول للإمارات لينتهي به الشوط .

بدأ المنتخب الهندي الهجوم في الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وأهدر البديل جي جي فرصة التعادل عندما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية خارج المرمى في الدقيقة 54 .

وتعاطفت عارضة الإمارات مع تسديدة يودانتا كومام في الدقيقة 56 عندما سدد كرة قوية بعد فاصل من التمريرات، واصطدمت الكرة بالعارضة لتمنع الهند من تسجيل هدف التعادل .

وحملت الدقيقة 74 اخطر فرصة للإمارات عندما سدد إسماعيل الحمادي كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس ثم اصطدمت في ظهر الحارس وخرجت لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني للأبيض .

وأجرى زاكيروني مدرب الإمارات تغيرا بنزول ماجد حسن بدلا من خميس إسماعيل وهدأ إيقاع الأداء من جانب لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب معظم الفترات اللقاء .

ونجح المنتخب الإماراتي في انهاء المباراة بالهدف الثاني والذي سجله علي مبخوت في الدقيقة 87 من كرة لعبها على يسار الحارس ورد الهندي بكرة اصطدمت بالعارضة في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الأبيض الإماراتي واقترابه من التأهل للدور الثاني من البطولة .

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