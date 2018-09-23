ألمانيا: قرار يمنح نائبة حق إحضار رضيعها الى جلسات البرلمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تذكرون فيكتوريا "الطفلة النائبة"؟ تلك التي لفتت هي وأمها "ليتشيا رونزولي" أنظار العالم تحت قبة البرلمان الأوروبي، وقد لخصت قصتهما أسمى معاني الحنو والأمومة.

وفي لفتة إنسانية أخرى، وافق مسؤول ألماني على استثناء لإحدى النائبات في برلمان محلي والسماح بها بإحضار رضيعها خلال الجلسات. وبسبب الهجوم والانتقادات التي تعرض لها المسؤول، فقد اقترح تعديلاً لنظام البرلمان الداخلي، فما هو؟

أعلن كريستيان كاريوس، رئيس برلمان ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، السماح "مؤقتا" لنائبة في البرلمان بإحضار رضيعها خلال الجلسات. وجاء في خطاب بعث به كاريوس إلى النائبة عن حزب الخضر مادلاينه هينفلينغ أنه" مستعد، حتى إشعار آخر، للتسامح" مع مثل هذا التصرف. وفقا لموقع "DW" عربي.

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وكان كاريوس قد طرد النائبة هينفلينغ من قاعة المجلس، بعدما حضرت الأخيرة إلى البرلمان ومعها رضيعها. وقال كاريوس إن النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بحضور الطفل. وتسببت الواقعة في تعرض كاريوس لانتقادات عنيفة، ما جعله يقترح تعديل النظام الداخلي لينص بشكل صريح على الحق في إحضار الأطفال لدى حضور الجلسات. ويسعى حزب الخضر إلى الحصول على قرار من المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

وقد عرفت البرلمانات حول العالم حالات مشابهة؛ فالنائبة البرلمانية الأسترالية لاريسا ووترز قامت هى الأخرى بإرضاع طفلها خلال اجتماع عقد في البرلمان الأسترالي. كما سبقتها إلى ذلك عضوة البرلمان الأوروبي، السويدية غيتي غوتلاند، التي اصطحبت صغيرها إلى المجلس للتصويت على أحد القرارات.

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مصدر الصورة: موقع "dw" عربي.