وئام الدخيل أول مذيعة تقدم أخباراً بقناة السعودية الأولى



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تعد وئام الدخيل أول سيدة تقدم أخبارا على التلفزيون السعودي ، حيث برزت نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة السعودية الأولى بعد مشاركة الإعلامية وئام الدخيل في تقديمها إلى جانب الإعلامي عمر النشوان، لتحقق بذلك سابقة تاريخية، وفق لما تداولته وسائل إعلام محلية بالمملكة.

وتصدرت الإعلامية عناوين الصحف المحلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صحيفة سبق السعودية أن وئام الدخيل شاركت بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسيّة مع الإعلامي السعودي عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة ومبتكرة متضمنة أخباراً محلية وتغطيات مباشرة.

وأضاف تقرير سبق أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السعودي، داود الشريان، قد أكد بمناسبة إطلاق هوية قناة السعودية بأن تغيير شعار القناة السعودية الأولى ، هو تغيير لعرض المواد على الشاشة؛ ليصبح شكلها فخماً وبرامجها تتناسب مع مكانة السعودية ومكانة هذه الشاشة العريقة.

وستعتمد القناة مع هويتها الجديدة على برامج للشباب والأسرة وبرامج تنقل الحراك الذي يحدث الآن في السعودية مع رؤية 2030 والتطور في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القناة ستشهد إطلاقاً آخر بعد 6 أشهر بحشد من البرامج المتميزة لهذه القناة".





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