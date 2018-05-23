صحون مهيئة للأكل حفاظا على البيئة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

قامت الشركة البولندية "بيوتريم" بانتاج أول أطباق وصحون قابلة للأكل في العالم. حيث تستخدم هذه الشركة نخالة القمح في تصنيع الصحون.

إذ يكفي طن واحد من القمح لاعداد 10 آلاف طبق. و يمكن استخدامها للوجبات الساخنة والباردة.

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الفكرة خطرت ببال المصنعين عند حضورهم لأحد المهرجانات ورؤيتهم كمية النفايات البلاستيكية التي يتم هدرها في الأطباق المستعملة، لذا قرروا بأن يضيفوا الصحون القابلة للأكل على لائحة منتجات الشركة المصنعة. وذلك حفاظا على البيئة، عكس الأطباق البلاستيكية المؤذية للبيئة، تتحلل الأطباق القابلة للأكل خلال شهر واحد فقط .

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وتعمل الشركة حاليا على تطوير ملاعق وشوك مصنوعة من مواد قابلة للأكل أيضا للتقليل من حجم النفايات البلاستيكية بشكل أكبر.

تقدم هذه الأطباق حلا مثاليا لمن يكره غسل الأطباق بعد الأكل.