التخلص من أحذيتك بعد العودة للمنزل يخفف وزنك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت دراسة جديدة أن خلع الحذاء عندما العودة للمنزل قد يساعدِك على إنقاص وزنِك، عن طريق إبقاء المواد الكيميائية خارج المنزل لكونها تراكم الدهون.

ونقلت صحيفة "Daily mail"، عن باحثين قولهم "إن إزالة الحذاء واستخدام الأرضيات الخشبية بدلًا من السجاد يمكن أن يساعد في منع تراكم المواد الكيميائية في المنزل.

وقالت كاتبة الدراسة الدكتورة آنا كاتارينا سوزا: "هذه خطوات للأطفال لتحقيق نمط حياة صحي خالٍ من السمنة، ولكنها بداية جيدة حقًا. أساسا، بمشاهدة النظام الغذائي الصحي الخاص بكِ والتخلص من الغبار في المنزل، حيث يبتلع البالغون حوالي 50 ملغ من الغبار كل يوم، والأطفال ضِعفيْ هذا العدد، لذا فإن الحفاظ على نظافة المنزل يعد تدبيرًا فعالًا للغاية.

هل تعلمين سيدتي أن العديد من المنتجات اليومية تكتظ بمواد كيميائية تعرف باسم "obesogens" التي تتداخل مع الهرمونات، مما يؤدي إلى تراكم مستويات الدهون في أنسجتك.

وقد أجرى باحثون في جامعتي أفيرو وبيرا الداخلية في البرتغال مراجعة للدراسات لمعرفة أين نتعامل مع هذه المواد الكيميائية بدرجة أكبر.

ووجدوا أن أكبر مصادر الملوثات هي الغبار المنزلي والغذاء والمنتجات اليومية مثل أدوات المطبخ ومستحضرات التجميل أو مواد التنظيف الكيميائية، ويمكن أن يؤدي التنظيف المنتظم للمكنسة الكهربائية إلى إيقاف تراكم المواد الكيميائية في الغبار المنزلي، ويوصي الباحثون كذلك بتقليل استخدام البلاستيك، خاصة عند تسخين أو تخزين الطعام، واستخدام حاويات من الزجاج أو الأولمنيوم بدلًا من ذلك.

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