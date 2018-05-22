نصائح لخسارة الوزن في رمضان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)



رغم أن كثيرا من الأشخاص تزداد أوزانهم خلال شهر رمضان بسبب الصيام لفترة طويلة ثم الإفطار على أطعمة دهنية دسمة ومشروبات غنية بالسكريات، الا ان هذا الشهر يحمل فرصة ذهبية لخسارة الوزن، ففيه يمتنع الصائم لفترات طويلة عن تناول الطعام، حيث يتضمن وجبتين فقط هما الإفطار والسحور.

ايضا ينتاب الصائم في رمضان موجات من التعب والإعياء، إذ ينفد كلّ ما لديه من طاقة وقوّة خلال ساعات الانقطاع عن الطعام، فيصل منهكاً إلى حين غروب الشمس. وطبعاً يؤثر التعب في نمط حياته خلال الشهر الفضيل، فيفقد بعضاً من تركيزه، مما يؤثر على أدائه المهني وعلى علاقاته مع الآخرين.

فكيف نحافظ على الطاقة أثناء الصوم ؟ وكيف يعد هذا الشهر الفضيل فرصة مناسبة لتخفيف الوزن؟



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