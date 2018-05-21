الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يُعاني الكثيرون من مشاكل صحية في شهر رمضان كالاضطرابات المعوية ،نتيجة لإفراطهم في تناول الطعام وتجاوزهم حد الشبع بعد الإفطار.

الإفراط في تناول الطعام والشراب يتعارض مع مبدأ الصيام؛ حيث يؤدي عدم الالتزام بتناول كميات معتدلة من الطعام إلى زيادة الوزن ،وتفاقم الأمراض المتصلة بالسمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والشرايين ،ومن فوائد الصيام أنه يساعدنا على الوصول إلى نمط حياة صحي.

إن أكثر المشاكل الصحية شيوعاً والناجمة عن الإفراط في تناول الطعام هي آلام البطن التي تحدث بسبب الأكل بشكل سريع ومباشر بعد أذان المغرب، كما أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات تتسبب في انتفاخ البطن وبالتالي الشعور بألم في المعدة.

إن أفضل الطرق لمنع حدوث هذه المشاكل الصحية التخطيط المسبق لوجبة الإفطار ،والتأكد من أن هذه الوجبة خفيفة وتحتوي على كميات كافية من السوائل لتجنب الجفاف في شهر رمضان.



ولتفادي المشاكل الصحية المرتبطة بالأكل خلال شهر رمضان ينصح بما يلي:

عدم إهمال وجبة السحور لأن في إهمالها إطالة ليوم الصيام ،وهو ما لا ينصح به خاصة في فصل الصيف ،حيث تزداد مخاطر الجفاف والإجهاد.

شرب كمية وفيرة من الماء خلال فترة ما بين الإفطار ووقت النوم.

تجنب الأطعمة المالحة في وجبتي الإفطار والسحور.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

تجنب الأطعمة الدسمة والتي غالباً ما تسبب اضطرابات معوية، وينصح باستخدام القليل من زيت الزيتون أو أحد الزيوت الأخرى التي تحتوي على دهون غير مشبعة.

تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر مثل : الخبز الأبيض ، الأرز الأبيض، الحلويات والمعجنات ،حيث أنها ترفع معدل السكر في الدم ، كما تؤدي إلى الزيادة المفرطة في الوزن.

ينصح في وجبة السحور تناول البروتينات والزيوت الغير مشبعة و الكربوهيدرات المعقدة مثل : البقوليات ،وشرب نصف كأس من عصير الفاكهة أو تناول نصف حبة فاكهة خزّن المواد الغذائية بصورة صحيحة في الثلاجة ،أو حسب تعليمات التخزين الخاصة بهذه المواد.

و أخيرا فليكن إفطارك بسيطاُ وخفيفاً ،كأن تتناول : ثلاث تمرات ،نصف كوب من عصير البرتقال ،كوب من شوربة الخضار ،وهذا كفيل برفع مستوى الجلوكوز إلى مستواه الطبيعي كما سيساعد في التحكم بشهية الأكل أثناء تناولك لوجبة الإفطار الرئيسية.

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