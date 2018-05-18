كيف تستغل شهر رمضان لتقلع عن التدخين وتتخلص من العصبية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يُعد المدخنون أكثر الفئات التي تعاني المشكلات في شهر رمضان الكريم بسبب حالة التوتر والعصبية الشديدة التي تسيطر عليهم طوال فترة الصيام ، بسبب فقدانهم للنيكوتين ، وبعضهم يلجأ للنوم هرباً من متاعب البُعد عن السجائر ..

وأكد استشاريو التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة ً من الخطوات يجب اتباعها، أبرزها تقليل تناول الشاي والقهوة بشكل تدريجي ، والحرص على تناولها فى وقت متأخر من اليوم بما يتناسب مع موعد الإفطار أثناء شهر رمضان،

كذلك عدم ربط السعادة والعصبية بتناول القهوة ، فعلى سبيل المثال إن وَجد الشخص نفسه في حالة من عدم التركيز أو ضغط يجب ألا يتناول القهوة، حتى يُعوِّد الجسم على تخطي ذلك فى الصيام.

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