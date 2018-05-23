دهون البطن.. من منغصات حياة المرأة والرجل أيضاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



تعاني معظم النساء من وجود بعض الدهون حول منطقة البطن والخصر خاصة بعد الحمل والولادة مما يسبب لهن الحرج . لذا فإن تمارين شد البطن من أهم الأنشطة الرياضية التي يجب الإلتزام بها من أجل المحافظة على جمال شكل البطن.



نطلعك الآن مع الكوتش عمر على مجموعة من تمارين عضلات البطن التي يُمكنكِ القيام بها في أيّ مكان وبوقتٍ وجيز لا يتعدّى الـ10 دقائق؛ سواء كان ذلك خلال استراحة العمل أو حتى أثناء فقرة الإعلانات خلال مشاهدتكِ للبرامج التلفزيونيّة خاصة في رمضان..كلنا لا نكاد (نفلت) مسلسلا





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