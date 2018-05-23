ترانيم دينية بلسان الفن.. أزهر مصر يشكل أول جوقة موسيقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شكلت جامعة الأزهر جوقة موسيقية من 8 طلاب ذكور و8 إناث في تحرك غير مسبوق نحو مزيد من التسامح مع الموسيقى والغناء.

وقدم الفريق في 28 نيسان/ أبريل، في مهرجان "الفنون والإبداع" الذي نظمته جامعة الأزهر، عرضاً موسيقياً في مركز المؤتمرات، أمام نخبة من الشخصيات البارزة في الجامعة.

وعملت الجامعة على اختيار 16 طالباً وطالبة من أصل 600 متقدم، حيث تعاون كل من المايسترو حسن فكري مع أساتذة موسيقى في إحدى الجامعات العامة لتدريب الفريق بصورة مهنية وتمثيل الأزهر في المسابقات الفنية.

وجاء هذا المهرجان بعد النجاح الذي حققته فرقة "الجوقة الجديدة" في ظهورها الأول عام 2012 في مسابقة "إبداع"، التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة المصرية لطلاب الجامعات المصرية، وفوز الفرقة المذكورة بالمركز الثاني.

خلال كلمته في الحفل ، قال نائب الأزهر عباس شومان أن الأزهر لا يعارض الفن والإبداع ، وهو على اتصال مع مشاكل المجتمع والشعب حيث تعرض الفريق للانتقادات لكون الغناء قد يكون يكون مهيناً بالمكانة الدينية التي يشكلها الأزهر، إلا أن الفكرة لاقت استحسان الكثيرين لاحقاً.

يذكر أن جامعة الأزهر تعد ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعة الزيتونة بتونس. تأسست الجامعة في العهد الفاطمي، بعد قدوم المعز لدين الله الفاطمي وتأسيسه لمدينة القاهرة.

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