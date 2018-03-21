الامارات تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة بالعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعزيزا لريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة على خارطة العالم..وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي حجر الأساس للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية،بقدرة 700 ميجاوات، والذي يعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن عملية ترسيخ أسس البنى التحتية المتطورة اللازمة لدعم مسيرة التنمية في الإمارات تأتي في مقدمة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان موقع متقدم بين الأمم صانعة المستقبل.. وتقديم القدوة في مجال الاستدامة والاعتماد على الحلول التي تكفل استمرار جهود التطوير وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم اليوم نموذجاً رائداً في التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على البيئة التي تمثل في واقع الأمر أمانة نسعى للحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات من الكهرباء النظيفة ويمتاز بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى 260 متراً وبأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية على مستوى العالم، حيث سيوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي ويسهم في تخفيض أكثر من 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وسيستخدم المشروع تقنيتين لإنتاج الطاقة النظيفة الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات.. فيما ستصل المساحة الإجمالية إلى 43 كيلومتر مربع.

ووصلت الاستثمارات الإجمالية لهذا المشروع الطموح إلى 14.2 مليار درهم وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة وهو الأقل عالمياً.

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