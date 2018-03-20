العالم يحتفل بيوم السعادة العالمي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أحياناً يكون الدواء الرخيص أنفع من الثمين.. الابتسامة التي لا تكلف شيئاً تشفي من الحزن، وتعالج الشقاء وتثير المرح.

تعد السعادة من المفاهيم الأساسية في حياة البشر، ومن أهم الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الفرد.. ومن هذا المنطلق أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للسعادة في 20 من مارس من كل عام.

هذا العام..جاء يوم السعادة العالمي تحت شعار "السعي وراء السعادة هو الهدف الأساسي للإنسان"، ويهدف الاحتفال إلى تكريس حق الإنسان في أن يكون سعيدًا، وكونه هدفًا يجب تحقيقه من خلال اتباع نهج يقوم على الشمول والإنصاف الاقتصادي في الدول، ومنح الشعوب حق العيش الكريم، وتخفيف الفقر

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