"مفتاح السعادة" هدف الجميع.. فكيف يراها المغردون العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بمناسبة حلول يوم السعادة العالمي، إنطلق وسم #يوم_السعادة_العالمي، حيث اختلف مفهومه من شخص لآخر، والقاسم مشترك فالجميع يود لو يصبح سعيدا، بطريقة ما! لكن ما يسعد الإنسان شيء يعد لدى غيره عاديا!

ففي الوقت الذي تعد فيه السعادة مجردة، ولا تنحصر في نطاق حسي ولا عقلاني، بل تتجاوز ذلك لما هو خيالي، حصره بعض المغردون في خانة مادية.. فيما اعتبرها البعض الآخر مرتبطة بسعادة البال فقط..







فقد اختلفت التغريدات التي ضمها وسم #يوم_السعادة_العالمي باختلاف الناس واحتياجاتهم، فمنهم من يظن أن السعادة الحقيقية تكمن في امتلاك الأموال الطائلة، ومنهم من يتصورها في امتلاك بيت فخم وسيارة، فيما اختصرها البعض في قضاء وقت جميل، متمنيا أن تظل السعادة لوقت طويل جدا وأن لا تأتي الأحزان بعدها..







اقرأ أيضا:

إكتشف الدولة التي تتصدر مؤشر السعادة

البحث عن السعادة يجعلك أكثر بؤسا