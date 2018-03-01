بالصور - حيوانات أليفة تتحدى "وحش الشرق" لتستمتع بالثلج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسرت حيوانات أليفة وطيور رقيقة الصورة المتجمدة لشوارع أوروبا التي اجتاحتها موجة الصقيع القادمة من سيبيريا والمعروفة إعلاميا باسم "الوحش القادم من الشرق"، والتقط مصورون محترفون العديد من الصور الرائعة لحيوانات خرجت في الشوارع رغم حالة الجو القاسية.

وتناقل مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي صور الحيوانات المنطلقة رغم اضطراب حركة النقل برا وجوا، وسط توقعات باستمرار الطقس غير المعتاد مع قدوم العاصفة "إيما" محملة بالمزيد من الثلوج والجليد واقترابها من غرب إنكلترا في طريقها من البرتغال وفرنسا.

عرضت هذه المغردة من لندن صورة لقطتها وهي تستمتع بالثلج:

وعرض هذا المغرد فيديو طريف لقطته قائلا "حينما تقرر الذهاب إلى العمل والاستمتاع بالثلج لكنك تتذكر فجأة أنك تعيش في لندن وستجد الكثير من المفاجآت غير السارة تحت الثلج في انتظارك

وكتبت هذه السيدة تغريدة ظريفة عن سبب كرهها للثلج "لسببين أولهما أن زوجي يظل بعيدا عني في لندن (بسبب تعطل المرور) ولأني أخسر كلبي تماما أمام الثلج"

شاهدوا هذه الصور للاستمتاع بمشاهد الحيوانات وسط ثلوج أوروبا.

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