إنقطاع الكهرباء وإغلاق المدارس بسبب فيضان نهر أوهايو

أخبار الآن | أوهايو - الولايات المتحدة - (وكالات)

أغرفت الأمطار والفيضانات المستمرة في ولاية أوهايو الأمريكية، وتسببت في انقطاع الكهرباء واغلاق المدارس فضلا عن إجلاء العديد من العائلات نتيجة ارتفاع منسوب المياه بوادي مسيسبي.

وأعلن حاكم الولاية جون كاسيتش حالة الطوارئ في 17 مقاطعة بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه، والأضرار التي خلفتها العاصفة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من حدوث فيضانات لمعظم المنطقة والتي شهدت سقوط أمطار فى الأسبوع الماضى.

وذكرت قناة دبليو.كيه.آر.إن التلفزيونية فى ناشفيل بولاية تنيسى أن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت في منزلها الريفي بالقرب من لوغان في كنتاكي بسبب العاصفة، موضحة القناة نقلا عن مسؤولى إدارة الطوارئ أن المرأة وزوجها الذي لم يصب بأذى لم يسمعا صافرة الإنذار.

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