استقالة هوب هيكس مديرة الإتصالات في البيت الأبيض

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)



أعلنت الرئاسة الاميركية الاربعاء ان هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الابيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الابيض ان "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت هيكس "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب"، من دون ان توضح اسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها نفت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الاشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الثلاثاء واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الابيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاما) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت اليها.



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