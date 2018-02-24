مستشار سابق لحملة ترامب يقر بذنبه في ملف روسيا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

أقر ريك جيتس، وهو مسؤول كبير سابق في حملة دونالد ترامب الانتخابية في 2016، بالذنب يوم الجمعة في تهم التآمر على الولايات المتحدة والكذب على المحققين ويتعاون مع التحقيق الاتحادي في دور روسيا في الانتخابات.

وقال مكتب المحقق الخاص روبرت مولر لمحكمة اتحادية إن مولر سيبحث رفع التماس بشأن جيتس، وهو نائب سابق لمدير حملة ترامب، لتخفيف مدة عقوبته إذا تعاون مع التحقيق.

وتدعو الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات إلى سجن جيتس لمدة تتراوح بين 57 و71 شهرا عن التهم التي أقر بالذنب فيها.

وكان جيتس يواجه قبل إقراره بالذنب يوم الجمعة سلسلة من الاتهامات أشد خطورة.

هذا و وجه المحقق الخاص الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية اتهامات جديدة بارتكاب جرائم مالية لمدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية السابق إلى جانب أحد مساعديه التجاريين منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وثائق محكمة.

وقال مكتب روبرت مولر يوم الخميس أنه تم توجيه اتهامات إلى كل من بول مانافورت وريك جيتس اللذين انضما إلى حملة ترامب، عندما أصبح مانافورت مديرا لها لفترة قصيرة في 2016، بتقديم إقرارات كاذبة عن العائدات الضريبية وعدم تقديم تقارير عن الحسابات المالية الأجنبية والاحتيال المصرفي.

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