لافروف: روسيا مستعدة للتصويت على هدنة في سوريا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

نقلت وكالة إنترفاكس، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن روسيا على استعداد للتصويت لصالح مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف لافروف أن واشنطن رفضت تعديل القرار ليشمل ضمانات بأن جماعاتِ المعارضة ستحترمُ وقف إطلاق النار.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد دعا مجددا لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف المروع للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.



وكانت الكويت والسويد قد تقدمتا بمشروع القرار في 9 شباط/فبراير.

وتتضمن الصيغة الأخيرة لهجة مخففة لاحد البنود الرئيسية ليقول أن المجلس "يطالب" بوقف لإطلاق النار بدلا من "يقرر".

كما ينص على ان وقف اطلاق النار لن يطبق على "أشخاص وجماعات وتعهدات وكيانات مرتبطة" بتنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية. وكانت صيغة سابقة تتحدث عن التنظيمين فقط.

قتل أكثر من 400 شخص بينهم نحو مئة طفل في خمسة أيام من الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية على الغوطة الشرقية، ووصف الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش الغوطة التي يقيم فيها 400 الف سوري "بالجحيم على الأرض".

اقرأ أيضا:

قوات النظام تواصل تصعيدها على الغوطة الشرقية