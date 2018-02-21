قوات النظام تواصل تصعيدها على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتةحدة - (وكالات)



تواصل قوات النظام السوري الأربعاء قصفها العنيف على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما تسبب منذ الأحد بمقتل أكثر من 270 مدنياً، بينهم 62 طفلاً على الأقل، فيما حذرت الأمم المتحدة من الأثر المدمر للتصعيد على السكان.وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات النظام جددت الأربعاء غاراتها وقصفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال واصابة أكثر من مئتي مدني آخرين بجروح.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، عن قلقه العميق من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية في سوريا، وواصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل الثلاثاء في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الأمم المتحدة بتعرض 6 مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة.

وحض غوتيريس جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، وفيما تدين العديد من المنظمات الانسانية الدولية التصعيد الأخير، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن تبني موقف موحد يضع حداً للقصف، على رغم كون المنطقة احدى مناطق خفض التوتر في سوريا التي تم اقرارها بموجب اتفاق روسي ايراني تركي.

وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات النظام جددت الأربعاء غاراتها وقصفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال واصابة أكثر من مئتي مدني آخرين بجروح، وقتل وأصيب مئة من الجرحى جراء قصف ببراميل متفجرة على كفربطنا، فيما أصيب الجرحى الآخرون في قصف على بلدات سقبا وأوتايا وحزرما والنشابية في منطقة المرج القريبة من دوما.

وتقصف قوات النظام منذ ليل الأحد بالطائرات والمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تحاصرها بشكل محكم منذ العام 2013، بالتزامن مع استقدامها تعزيزات عسكرية تُنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.



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