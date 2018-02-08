غارات النظام السوري على الغوطة الشرقية تقتل 36 شخصا

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)



قتل 36 شخصا في غارات جديدة لقوات النظام السوري استهدفت مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.



وتواصل قوات النظام لليوم الرابع على التوالي قصفها العنيف لمناطق عدة في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وسجلت بلدة جسرين بريف دمشق أكبر حصيلة، وفق المرصد، إذ قتل فيها ثمانية مدنيون.



وأفاد المرصد السوري أن عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي التي تستهدف الغوطة الشرقية مستمرة إلى الان.



ووثق المرصد السوري في بداية الأمر مقتل تسعة مدنيين، إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أفاد في وقت لاحق عن ارتفاع الحصيلة إلى "18 مدنياً" نتيجة استمرار الغارات.



وشاهد مصور لوكالة فرانس برس في مدينة سقبا التي قتل فيها مواطنة وطفلان، رجلاً يحمل ابنته الصغيرة ويصرخ للفت انتباه سيارة الاسعاف. كما نقل مشاهدته لمحلات وسيارات مدمرة وأشلاء مع استمرار تحليق الطائرات الحربية في الأجواء.



ويأتي تجدد الغارات الخميس غداة يومين دمويين في الغوطة، إذ قتل الاربعاء 38 مدنياً كما أسفر القصف الثلاثاء عن مقتل ثمانين مدنياً واصابة مئتين آخرين بجروح.



وتعد الغوطة الشرقية إحدى مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استانا في ايار/مايو برعاية روسيا وايران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.



وترد الفصائل المعارضة على قصف قوات النظام بقصف دمشق وضواحيها بالقذائف، وقد استهدفت الخميس منطقة واقعة تحت سيطرة قوات النظام في ضاحية حرستا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

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