المرصد: قتلى في غارات لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | الغوطة الشرقية - سوريا - (أ ف ب)

قتل 23 مدنيا بيهم خمسة أطفال على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء غارات لقوات النظام استهدفت مدينة حمورية في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، مشيرا إلى أن غارات أخرى الأربعاء تسببت بإصابة 16 مدنياً بجروح في مدينة زملكا وأربعة آخرين في مدينة عربين.

وتأتي الغارات غداة يوم دموي تسبب بمقتل ثمانين مدنياً بينهم 19 طفلاً على الأقل واصابة مئتين آخرين بجروح، في حصيلة قال المرصد انها الأعلى في الغوطة الشرقية منذ توقيع اتفاق خفض التوتر في أيار/مايو.



وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما أدى الى نقص فادح في المواد الغذائية والادوية. ودخلت اخر قافلة مساعدات الى المنطقة في آواخر تشرين الثاني/نوفمبر وفق الأمم المتحدة.



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