البرد الشديد يسبب فوضى في حركة السفر باوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هيمن طقس شديد البرودة على أنحاء واسعة في أوروبا ليسبب فوضى في حركة السفر فيما دَفعت عاصفة ثلجية نادرة في روما السلطات إلى استدعاء الجيش للمساعدة في كسح الثلوج من الشوارع.

وجلبت موجة ُ برد من سيبيريا أطلـَقت عليها هيئة الأرصاد البريطانية اسم "الوحش القادم من الشرق" جلبت ثلوجا ورياحا قوية وأشدَ درجات البرودة منذ سنين إلى كثير من مناطق القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يستمر الصقيع معظم الأسبوع وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تقل درجات الحرارة اليومية الصغرى عن الصفر حتى في جنوب أوروبا.

وأضافت "هذه الفترة الباردة... قد تشكل تهديدا لحياة فئات ضعيفة من الناس معرضين للبرد".

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