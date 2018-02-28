دبي تدخل "غينيس" بأكبر مجسم "ميكي ماوس " من زهور ونباتات

أخبار الآن | دبى – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحتضن دبي مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "سبعة نجوم".

وقبل نحو اسبوعين افتتح في الامارة الساعية دوما الى تحطيم الأرقام القياسية أطول فندق في العالم بارتفاع 356 مترا.

مؤخرا، دخلت دبي موسوعة "غينيس" للارقام القياسية من جديد بعدما تمكنت من صنع أكبر مجسم مصنوع من الزهور والنباتات لاحدى أشهر شخصيات الرسوم المتحركة: ميكي ماوس.

وتم صنع المجسم احتفاء بالذكرى التسعين لولادة الشخصية الكرتونية.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان ان المجسم يبلغ طوله 18 مترا، ووزنه 35 طنا، وتم تنفيذه بحوالى 100 ألف نبتة وزهرة، وهو "الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإحدى شخصيات ديزني العالمية".

واشار الى ان حديقة "دبي ميراكل جاردن" التي تضم المجسم، وهي أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، حصلت الاثنين من "غينيس" على شهادة "أطول مجسّم نباتي مدعَّم في العالم".

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