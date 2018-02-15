الكشف عن "بي إم دبليو X4" الجديدة في جنيف الشهر المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم شركة بي إم دبليو إزاحة الستار عن الجيل الثاني من سيارتها X4، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس (آذار) المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت بزيادة طول السيارة X4 الكوبيه بمقدار 8 سم، ليصل طولها الإجمالي حالياً إلى 4.75 متر، مع زيادة العرض بمقدار 4 سم ليصل عرضها الإجمالي إلى 1.92 متر، علاوة على زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 6 سم لتصل إلى 2.86 متر، مع خفض ارتفاع السيارة بمقدار بضعة ملليمترات.

وانعكست زيادة أبعاد السيارة الجديدة في إتاحة المزيد من الرحابة داخل مقصورة السيارة، وزادت مساحة الأقدام 4 سم، كما تتراوح سعة حمولة صندوق الأمتعة من 525 إلى 1430 لتراً.

وللاستفادة من سعة الحمولة بشكل مثالي فإن باقة التجهيزات القياسية تشتمل حالياً على باب خلفي أوتوماتيكي وأرضية تحميل مزدوجة مع صندوق تخزين لغطاء حيز الأمتعة.

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وتشتمل التجهيزات التقنية لسيارة بي إم دبليو X4 الجديدة على مقصورة قيادة رقمية وشاشة لمسية ونظام تحكم عن طريق الإيماءات وشاشة Head up، مع الاعتماد على نفس باقة المحركات، التي تضم 3 محركات بنزين و4 ديزل.

وتغطي محركات البنزين نطاق قوة يمتد من المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 135 كيلووات/184 حصان إلى الموديل X4 M40i المزود بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر وبقوة 265 كيلووات/360 حصان.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود لمحركات البنزين يتراوح بين 7.1 و9.2 لتر، وهو ما يعادل 163 إلى 213 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالنسبة لمحركات الديزل فإنها تبدأ في الموديل X4 20d بسعة 2.0 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصان وتصل إلى الموديل X4 M40d بسعة 0ر3 لتر وبقوة 240 كيلووات/326 حصان، ويقع معدل استهلاك الوقود بين 5.5 و6.6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 145 و173 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلنت شركة بي إم دبليو عن طرح سيارتها X4 الجديدة في الأسواق العالمية أوائل الصيف المقبل، ولكنها لم تكشف أي تفاصيل عن أسعار السيارة الجديدة.

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