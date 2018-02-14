إطلاق "إكس دبي" أطول خط للتزحلق بالحبال في العالم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



شهدت منطقة دبي مارينا إطلاق إطلاق الخط الجديد "إكس لاين" والذي يعد الأطول من نوعه للتزحلق بالحبال في العالم، الخط يعد واحداً من أكثر خطوط التزحلق انحدارا وسرعة وبطول يصل إلى 1 كم وميول بزاوية قدرها 16 درجة وسرعة وسطية تصل إلى 80 كم في الساعة.



وتبلغ تكلفة تجربة مغامرة "إكس لاين" 650 درهماً لكل شخص أو إجمالي 1200 درهم لشخصين بما في ذلك الفيديو الخاص بهذه التجربة والصور أيضا، وتمتد ساعات العمل من 10:00 صباحا وحتى 5:00 مساء على مدار الأسبوع.

ويتشرط لخوض التجربة أن يتراوح عمر الراغبين في خوضها بين 12-65 عاما، كما لا يسمح للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما خوض هذه التجربة من دون وجود مرافق قانوني معهم، كما يجب أن لا يقل طول الشخص عن 130سم، وأن يتراوح وزنه بين 50-100 كغ وأن يكون متمتعا بحالة صحية



ويشكل "إكس لاين" استكمالا لخط التزحلق بالحبال في دبي مول فوق نافورة دبي والذي تم إطلاقه عام 2015.ويمثل الخط الجديد نقلة نوعية كونه يضاعف المسافة، متيحا الفرصة لشخصين لخوض التجربة المثيرة معا من خلال وجود خطين من الحبال يجمعان بين السرعة وأعلى معايير الأمان والسلامة.



ومن الإضافات الجديدة أيضا أسلوب "سوبر مان" الذي يتيح للمتزحلقين إظهار روح الأبطال في داخلهم من خلال تجربة مليئة بالإثارة تنقلهم من أحد أبراج "أمواج" في منطقة سكن شاطئ الجميرا وعلى ارتفاع 170 مترا في الهواء مرورا بين ناطحات السحاب وفوق الماء، وصولا إلى التراس في دبي مارينا مول ليكون الهبوط بين جموع المارة والأشخاص المتواجدين هناك.



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