لوحة فنية أمام "برواز دبي" بمناسبة العيد الوطني الإماراتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في "برواز دبي".

وضمت الفعالية مجموعة من المحطات التراثية التي شكّلت لوحة فنية أمام "برواز دبي"، الذي يمثل ايقونة معمارية وحضارية معاصرة، استقطبت مئات الزائرين.

وانتشرت منصات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حول النافورة المترامية أمام "برواز دبي"، لتظهر الموروث الإجتماعي المحلي من المأكولات الشعبية، والحرفيين و"الحنايات" و"الصقارة" إلى توزيع الهدايا، والفرق الشعبية التي تغنّت بحب الوطن.

وتعقيباً عن الحدث، قالت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "الفعالية أقيمت في أجواء رائعة ورسمت لوحة بديعة، جاءت في إطار متناغم يروي قصة إزدهار دبي والقت الضوء على قيم الأصالة المحلية، حصدنا إثرها تفاعل الجماهير التي احتشدت في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ونتطلع لإحياء كافة المناسبات المرتبطة بثقافتنا المحلية".

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