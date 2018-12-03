مركز حمدان بن محمد يرسم لوحة بديعة في "برواز دبي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث احفاليته الرئيسية بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد الموافق 2 ديسمبر، في "برواز دبي".

وضمت الفعالية مجموعة من المحطات التراثية شكّلت لوحة فنية أمام "برواز دبي" الذي يمثل ايقونة معمارية وحضارية معاصرة، استقطبت مئات الزائرين.

وانتشرت منصات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حول النافورة المترامية أمام "برواز دبي"، لتظهر الموروث الإجتماعي المحلي من المأكولات الشعبية، والحرفيين و"الحنايات" و"الصقارة" إلى توزيع الهدايا، والفرق الشعبية التي تغنّت بحب الوطن.

وتعقيباً على الحدث، قالت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "الفعالية أقيمت في أجواء رائعة ورسمت لوحة بديعة، جاءت في إطار متناغم يروي قصة إزدهار دبي والقت الضوء على قيم الأصالة المحلية، حصدنا إثرها تفاعل الجماهير التي احتشدت في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ونتطلع لإحياء كافة المناسبات المرتبطة بثقافتنا المحلية".

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