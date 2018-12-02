السعودية تحتفل باليوم الوطني الاماراتي الـ47

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

السعودية..تحتفل باليوم الوطني الـ 47 لدولة الامارات العربية المتحدة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" على مدى ثلاثة ايام تحت شعار " عام زايد والشعب واحد". و يعبر هذا الاحتفال عن مدى عمق العلاقات، وأواصر الأخوّة التي تربط بين دولتي السعودية والامارات.

وتتضمن الإحتفالية سلسلة من الفعاليات المتنوعة لاكتشاف التراث والفن الاماراتي، و التي تبرز الوحدة والتراث المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير مركز "إثراء" علي المطيري "نستعد في إثراء للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات الشقيقة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك لمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعبا فرحتهم،

متمنين دوام العزّ والأمان لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف " أن الاحتفال يعكس عمق العلاقة والمصير المشترك بين البلدين، وإبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الثقافية والفنيّة". ويستضيف مركز "إثراء" ضمن برنامج الفعاليات معرضاً يحكي قصة مجلة "ماجد" وتطوّرها على مرّ السنين.

ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من البرامج الثقافية والتراثية المتنوعة التي تحتوي على ورش عمل من أبرزها، ورشة "البرقع" لتثقيف الأطفال بكيفية صناعته وتجربة أدائه، وورشة عمل "الخوص" التي تساعد الأطفال على صناعة الأساور الخاصة بهم، بالإضافة إلى ورشة عمل "الدمى"، والتي تعد جزءًا من ثقافات الشعوب، إذ كانت الدمى أو ما يعرف باسم "العرائس" ذات مغزى شديد الخصوصية في البيوت الإماراتية.

كما تتيح الفعالية للزوّار ممارسة الألعاب الشعبية التثقيفية مثل، لعبة "الميزان" و "الأراجيح.

وستتضمن الاحتفالية عروضاً موسيقية تسلّط الضوء على التراث العريق لدولة الإمارات، وعروضا متنوعة لتذوّق الأطباق الإماراتية الشعبيةومجموعة من الأفلام الإماراتية القصيرة ، إلى جانب تزيين برج "إثراء" بألوان العلم الإماراتي، تفاعلاُ مع احتفالات اليوم الوطني.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسع للزوّار.

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مصدر الصورة: وام