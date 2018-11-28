الإمارات.. مدينة دبي للإعلام تحتفل باليوم الوطني الـ47

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشهد الإمارات العربية المتحدة احتفالات تعم أرجاء الدولة باليوم الوطني الـ47 وهو اليوم الذي ولد فيه إتحاد الإمارات السبع، ليؤرخ فيه كذلك شعب هذه الأرض لتجربة إنسانية لفتت أنظار العالم بأسره، وأضحت مثالا يحتذى به.

وتماشيا مع هذا الحدث الدوري، احتفت مدينة دبي للإعلام كما هي العادة في كل سنة، بهذه المناسبة، فازدانت أروقتها وشوارعها وساحاتها بأعلام الدولة وانتشرت فرق الموسيقى وحلقات الرقص الشعبي.

كما افترشت بيوت الشعر الأرصفة فاتحة أبوابها للجمهور الذي شارك في الإحتفال، علاوة على موائد الأكل الشعبي، والذي يحمل نكهة المكان ويعبر عن ثقافة البلد العربي، المتجذرة في أرض الخليج.

وقد شاركت جموع من المواطنين والمقيمين على أرض الدول وكذلك العاملون في قطاع الإعلام فرحة هذه المناسبة.

يذكر أنه وفي الثاني من ديسبمر/كانون الأول سنة 1972 رفع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم الإمارات لأول مرة في ميدان الإتحاد بدبي ومعه حكام الإمارات معلنين قيام الدولة والتي لا زال علمها مرفوعا يذكر برسوخ الإتحاد الأنجح في العالم العربي.

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