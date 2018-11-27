موسيقى هندية عمرها قرون على مسرح سعودي في الظهران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عزف 38 موسيقي من المانجانيار في الهند موسيقى هندية عمرها قرون أمام جمهور متنوع في مسرح حديث في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران في السعودية، وجلس الموسيقيون بشكل عمودي في صفوف وأعمدة وأكشاك، وأمتعوا الجمهور بعزفهم على آلاتهم التقليدية.

وبينما كانوا يعزفون ألحانهم، كان ضوء خفيف يكمل العرض حيث جلبت الأضواء عنصرا لونيا يقدم إبهارا إضافيا للعرض بانحسارها ثم إضاءتها لتوجيه تركيز الجمهور على موسيقيين محددين في أوقات عزفهم. وما إن يسلط الضوء على أحد الموسيقيين يبقى الآخرون في ظلام ويصبحون شبه منسيين.

وشاهد جمهور من جنسيات مختلفة العرض في الظهران، وتعهدت الحكومة السعودية بتغيير المشهد الثقافي بمجموعة من إصلاحات "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتحاول السعودية الآن تعزيز قطاعها الترفيهي كجزء من تلك الخطة التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

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