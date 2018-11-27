مقهى بطوكيو يستعين بروبوتات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (رويترز)

في طوكيو افتتح مقهى يعمل به مجموعة من الروبوتات، التي يتم التحكم فيها عن بعد، من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

وتتخذ اليابان خطوات عديدة لمحاربة العزلة الاجتماعية عبر توظيف الروبوتات في أكبر عدد ممكن من جوانب الحياة.

يبلغ طول الروبوت الذي يطلق عليه اسم أوريو-دى نحو 1.2 متر ويزن حوالي 20 كيلوجرامًا، كما دعم بكاميرا ومكبر صوت، ويقوم ببث اللقطات إلى جهاز الكمبيوتر أو التابلت عبر الإنترنت.

في عرض توضيحي لكيفية عمل النظام في شهر أغسطس، تم التحكم في نادل روبوت بواسطة نوزومى موراتا، الذى يعانى من اعتلال عضلى مفرط موضعى يسبب ضمور فى العضلات الهيكلية، إذ يتمتع نظام التحكم فى الروبوتات بقدرات إدخال تتبع العين، مما يجعله مناسبًا للاستخدام من قبل الأشخاص الذين لديهم مراحل متأخرة من التصلب الجانبى الضمورى (ALS).

ومن المقرر أن تتم الجولة التجريبية للمقهى طوال أيام الأسبوع من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، ويخطط مختبر أورى المطور لهذه الروبوتات، لافتتاح مقهى دائم مع نوادل روبوتية تزامنا مع أولمبياد طوكيو وأولمبياد بكين 2020.

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