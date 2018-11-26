دراسة: تعديل جيني قد يحمي من انتقال فيروس HIV إلى الأبناء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت مجموعة بحثية عن إجراء أول عملية تعديل وراثي ناجحة لأجنة بشرية، تمكنت من تعديل جينات توأمين من الإناث عبر التدخل بأساليب التعديل الوراثي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن التعديل الجيني المطروح قد يتسبب في تغيير ورائي للجينات المستقبلية، ما تعتبره بعض الدول عملاً غير أخلاقي في مجالات البحث العلمي، وفقًا لما صرح به مدير الفريق البحثي "هي جيانكوى".

وتهدف التجربة لإعطاء الآباء المصابين بمرض الإيدز أو نقص المناعة، فرصة الحصول على طفل إن أرادوا دون انتقال الفيروس للجنين أو لتقليل احتمالية الانتقال على الأقل.

وشاركت مجموعة من الباحثين الأمريكيين في التجربة التي جرت في الصين، في الوقت الذي يعتبر هذا النوع من التجارب مُحرماً إجراؤه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدان عدد كبير من الباحثين تلك التجربة واعتبروها تجارب بشرية غير أخلاقية.

وأوضح الباحث جيانكوي، أنه قام بتعديل الأجنة الخاصة بسبعة أزواج، كان جميع الرجال مصابون بفيروس نقص المناعة بينما لم تكن جميع النساء مصابات، ونتج عن ذلك عملية حمل ناجحة واحدة، لم يذكر المصدر معلومات عنها.

ووفقًاً لما صرح به الفريق البحثي لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن الفريق سيكشف عن نتائج تجربته الجديدة من خلال تصريحات سيدلي بها الباحث لأحد منظمي مؤتمر دولي للتعديل الوراثي، والذي سيتم عقده الثلاثاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقال: "أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه التجربة التي قمت بها، ليس فقط كي أكون الأول، ولكن كي أضرب مثالًا حقيقياً لإمكانية تطبيق ذلك، وللمجتمع الحرية الكاملة في اختيار مصير تلك التجربة سواء بوأدها أو الاستمرار فيها واستغلالها".

وعلى الرغم من أن الصين تُجرم استنساخ البشر، إلا أنها لا تمتلك قوانيناً تحظر إجراء التعديل الوراثي على الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية، لذلك تمكن "هي" من تنفيذ تجربته بمعمل في جامعة جنوبي الصين للعلوم والتكنولوجيا، بعد أن أتم دراسته في جامعتي رايس وستانفورد الأمريكيتين.

وتعتمد التجربة على عملية التلقيح الطبقي IVF، إذ يتم غسل الحيوان المنوي للتخلص من المادة المحيطة به، والتي قد تتركز بها الجينات المسببة لمرض نقص المناعة، وبعد ذلك تتم عملية التلقيح مع البويضة، ثم تبدأ عملية التعديل الوراثي، وبعد مرور مدة 3 إلى 5 أيام، يتم فحص عينة من خلايا الجنين، وبعد تلك المرحلة يكون لدى الزوجين الحرية الكاملة في اختيار جنين مُعدل أم غير مُعدل.

وتطلّب نجاح التجربة تكرار عملية التعديل الوراثي على 11 جنيناً في 6 محاولات، قبل خروج الفتاتين التوأمين إلى الحياة بنجاح، وإحداهما تحمل الجينين المُعدلين من الأب والأم، بينما تحمل الأخرى جيناً واحداً، وبالتالي فإن الأولى فقط هي المحمية بشكل كامل من الإصابة بالـHIV، بينما احتمال إصابة الثانية كبير.

وفي هذا السياق، يطرح الخبراء العديد من الأسئلة حول عملية التعديل الوراثي للأجنة البشرية، وهل هي تجربة تتعلق فقط بالعلم أم انها تنطوي على أبعاد أخلاقية؟ وهذه التجربة بحال ثبوت نجاحها علمياً هل يجب ان يصبح العمل متاحاً في الحقول الطبية في ظل تحريمها في كثير من دول العالم؟

وختاماً، هل تملك الصين أرضية أخلاقية كافية للتعامل مع هذا التطور في ظل كل ما يحكى عن إساءة استخدامها لتكنولوجيا المعلومات بهدف التدخل في جميع جوانب الحياة لمواطنيها في الصين والخارج؟ وهل يمكن لهذه الدولة المتهمة بارتكاب مخالفات لحقوق الانسانية اتخاذ مثل هذه القرارات نيابة عن البشرية جمعاء؟

مصدر الصورة: أسوشيتد برس

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