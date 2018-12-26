دبي وجهة عالمية في رأس السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت مجلة "كونديه ناست ترافيلر" (Condé Nast Traveler) قائمة أفضل 23 وجهة في العالم للاحتفال بأعياد السنة الجديدة.

وإلى جانب عدد من المدن العالمية مثل كوبنهاغن في الدنمارك، وستراسبورغ الفرنسية، وفيينا وهونغ كونغ، ضمت اللائحة مدينة دبي لهذا العام.

وقالت المجلة في سياق تقريرها: تحتفل دبي بأعياد رأس السنة الجديدة بنفس الطريقة التي تقوم بها تقريباً بكل شيء، "بأسلوب يرتقي إلى القمة".

وأضافت المجلة "تجري الاحتفالات في معظم أرجاء المدينة، لاسيما منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، وبما أن أي زيارة إلى دبي لا تكتمل دون العديد من جولات التسوق، لا بد من تخصيص وقت للتسوق في أرجاء المدينة."

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