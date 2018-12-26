طالبة إماراتية تبتكر "روبوتاً" يكتشف التنمر في المدارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ابتكرت الطالبة غاية شهاب في الصف السابع من مدرسة ند الحمر، روبوتاً يمكنه اكتشاف حالات التنمر ومنعها، كما يمكنه أن يعوّض دور المعلم في بعض المهام مثل الإشراف على لجان الامتحانات، والمرور في أروقة المدرسة للإشراف على الطلبة. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وأشارت غاية التي فازت بالميدالية الذهبية في جائزة المبرمج المواطن التي نظمتها جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى أن المعلم الروبوت يمكن أيضاً الاستعانة به معلماً احتياطاً في حال تغيب المعلم الأساسي عن الصف لظروف ما، وأضافت أنها هدفت خلال ابتكارها أن تسهم في مساعدة المعلمين، وأن تشارك في الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة لاعتماد التقنيات الذكية في مختلف القطاعات.

وأوضحت الطالبة أن الروبوت مجهز آلياً ومُتصل بأجهزة تحكم موجودة في غرفة المعلمين بحيث يقوم بالتقاط البيانات والمعلومات، والملاحظات وينقلها مباشرة إلى المعلمين المعنيين، كما يمكنه قراءة الوجوه والتعرف إلى التغيرات الطارئة عليها، فيكتشف حالات الغش والطلبة المشاكسين، ويرسل بها تقريراً فورياً لغرفة المعلمين باسم الطالب وصورته عقب ضبطه متلبساً بجريمة الغش.

وأضافت أن الروبوت مبرمج آلياً أيضاً على أن يقوم بجمع أوراق الامتحانات من الطلبة بعد انتهاء المدة الزمنية للامتحان ليساعد المعلم، كما أنه مجهز كذلك لاكتشاف الطلبة في حال تعرّضوا لوعكات صحية أو أي أذى مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أن المعلم البشري لا يمكنه أن يوجد كل الوقت بين الطلبة في كل الأماكن بالمدرسة، أما المعلم الروبوت فيمكن الاستفادة منه في أوقات الفسحة المدرسية التي غالباً ما يستغلها المتنمّرون ضد ضحاياهم، كما يُمكنه أن يحول دون حدوث أي مشاجرات أو احتكاكات بين الطلبة خلال الدخول والخروج من المدرسة.

حيث إنه مبرمج على التقاط الألفاظ التي يستوحي منها بداية اختلاق المشكلات بين الطلبة، فيضبط السلوك داخل المدرسة.

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مصدر الصورة: موقع صحيفة البيان الإماراتية