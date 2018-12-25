أول مقهى في لبنان طاقمه من ذوي الإحتياجات الخاصة

... مهندس مغربي.. من بين العرب المغتالين برصاص داعش بباريس! من بين الجنسيات العربية الذي قادهم القدر الى مواقع الهجمات الاعتدائية على باريس، كان الشاب محمد أمين بنمبارك، وهو شاب مغربي حاصل على شهادة عليا في الهندسة، ويعمل مؤطرا لمشروع في المدرسة الوطنية العليا للهندسة بالعاصمة الفرنسية باريس.

... خلطة مذهلة لتنحيف البطن في أسبوع! حالكِ كحال معظم النساء حول العالم، فأمنيتكِ الكبرى هي حتماً الحصول على جسم رشيق بعيداً ﻿من﻿ الدهون المتراكمة... ولكن الكابوس الأكبر الذي قد يمنعكِ من تحقيق ذلك هو تلك الكيلوغرامات المتكدّسة والعنيدة حول منطقة البطن والخصر، والتي تُعرف بالعاميّة بالـ"كرش"!

... عام التسامح في الإمارات يركز على خمسة محاور أعلنت اللجنة العليا في دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ برنامج وفعاليات عام التسامح برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, أعلنت المحاور الخمس

... ما هي حيلك لكي لا تنسى أمرا مهما؟ إذا ما نسيت أمراً ما ولم تتذكره، كل ما عليك هو الرجوع إلى الخلف خطوات عدة لمحاولة تذكره،جاء ذلك في دراسة حديثة أجريت أخيرا في جامعة روهامبتون بمدينة لندن