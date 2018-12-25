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أول مقهى في لبنان طاقمه من ذوي الإحتياجات الخاصة

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (خاص)

بارتيادك هذا المقهى ستكسر حتما الروتين وتتفاعل مع فريق فريد من نوعه.

للمرة الأولى في لبنان مقهى طاقمُهُ الكامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فور دخولك المقهى يستقبلونك بابتسامة وعزيمة عالية يحيطونك بإيجابية، فتتفاعل معهم تلقائيا.

توظيف كادر مؤلف بشكل كامل من ذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه كسر أي حاجز يمنعهم من الاندماج أو يوحي للناس بأنهم فئة يصعب التعامل معها.

يتقنون استخدام مهاراتهم المتواضعة وفن حسن الضيافة.

هذا المشروع سيمكنهم اقتصاديا ويساعدهم على اكتشاف طاقاتهم لخوض معترك الحياة بشكل مستقل.

 

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