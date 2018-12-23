لأول مرة في المنطقة.. الروبوت يدير مستشفى في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

تستعدُ إمارة دبي، للبدءِ في تنفيذ أول مستشفى في الخليج والشرق الأوسط، يدار بواسطة روبوت.

وأعلنت إدارة المستشفى، أن هيئةَ الصحة في دبي سجلت المستشفى، ومنحتها الموافقات المبدئية، للبدء في تنفيذ ذلك المشروع، تمهيداً للافتتاح بحلول العام المقبل.

وأوضح مسعود محمد بن مسعود رئيس مجلس إدارة المستشفى في بيان، يوم السبت، أن المشروع يحمل اسم مستشفى "الروبوتيك الدولي دبي"، ومن المقرر أن يدار وفقاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي فائق الدقة، والروبوت في غرف العمليات.



ويضم المستشفى 100 سرير، و12 عيادة متخصصة، وأربع غرف عمليات، منها غرفة عمليات متطورة باستخدام الروبوت، وقسم للطوارئ، وقسم للأشعة، ومختبر، وصيدلية ذكية.



وأوضح أن مستشفى "الروبوت الدولي دبي"، سيوفر خدمة التشخيص وإجراء الجراحات المتطورة، باستخدام الروبوت والأقمار الصناعية، وممارسة الطب عن بعد.



وذكر أن المستشفى سيقدم خدمات إجراء جراحات متعددة باستخدام الروبوت، منها جراحات الجهاز الهضمي، والرحم والأورام، والسمنة، والبروستات والكلية، والقلب والأوعية الدموية، والأعصاب.



وشرح أنه سيتاح للكفاءات الطبية خارج الإمارات، إجراء العملية الجراحية عن بعد "التيلي سيرجيري"، ما يضع الإمارات ضمن واحدة من الدول الأربع التي تملك هذه التقنية المتطورة.



وأضاف بن مسعود، يجري تجهيز المستشفى وفقاً لأحدث الأنظمة الإلكترونية في مجالات الاتصال، وتزويده بقاعدة بيانات إلكترونية لحفظ المعلومات والملفات الخاصة بالمرضى، وتسجيل المتابعات الطبية للمريض إلكترونياً من الزيارة الأولى، وحتى استلام الدواء وربط هذه البيانات بنظام الصيدلية الذكية الإلكتروني.



من جانبه، أكد الدكتور مهند محمد سليم الأنصاري المدير التنفيذي والمدير الطبي للمستشفى، أنه تم اختيار إمارة دبي لتكون مقراً للفرع الرئيس للمستشفى، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وتقنيات اتصالات عالية، تتيح استخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي.



وأضاف أن المستشفى يضم كادراً من الأطباء والجراحين من المتخصصين، في مجالات جراحات المنظار المتقدمة، وجراحات الروبوت.

مصدر الصورة: The Times

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