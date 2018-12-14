تدشين مركبة فضائية سياحية في الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة فرجن غا لاكتك "Virgin Galactic" الأمريكية إختبرها نموذج "يونيتي" من مركبة سبيس شب 2"SpaceShipTwo" الفضائية السياحية.

إذ جاء في بيان نشرته الشركة على تويتر أن الطائرة التابعة لها والحاملة للمركبة الفضائية ، صعدت إلى أجواء صحراء مهاوا في ولاية كاليفورنيا

ثم انفصلت عنها المركبة على ارتفاع 14 كيلومترا، ما مكّن طياريها من تشغيل محرك صاروخي دفع بالمركبة

لتصل بعد ذلك إلى ارتفاع 82.7 كيلومتر.

كما يتوقع أن يبلغ سعر تذكرة الرحلة الفضائية بالمركبة نحو 250 ألف دولار

وأشار البيان المنشور إن المركبة فاقت سرعة الصوت بمقدار يصل إلى 2.9 مرة، ومن ثم بدأت المركبة بالنزول وهبطت في أحد المطارات بعد 15 دقيقة من انفصالها عن الطائرة.

هذا وقد حضر صاحب شركة Virgin Galactic الملياردير، ريتشارد برانسون، اختبار المركبة السياحية.

وأكد كذلك أن 80 كيلومترا يعد ارتفاعا فضائيا مميز وذلك حسب معايير وكالة "ناسا".

يذكر أن "Virgin Galactic" أجرت آخر اختبار لمركبتها، في 26 يوليو الماضي، حيث استطاع الطيارون تجاوز سرعة الصوت بمقدار 2.47 مرة، ورفع المركبة إلى ارتفاع 52 كيلومترا.

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