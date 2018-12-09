ظاهرة فلكية إستثنائية في أيام الميلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار علماء فلك، إن الأرض قد تشهد ظاهرة فلكية قبل نهاية العام الحالي، حيث يتوقع أن يقترب من الأرض أكثر المذنبات لمعانا خلال العام الحالي. وبحسب موقع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، فإن المذنب الذي أطلق عليه "كريستماس"، بالنظر إلى تزامنه مع أعياد الميلاد، سيمر بأقرب مكان له من الأرض في 16 من ديسمبر الجاري.

وذكر موقع "جيك" أن المذنب اللامع الذي ينتمي إلى مجموعة مذنبات كوكب المشتري. سيصل إلى أقرب موقع له من الأرض خلال أربعة قرون. وبوسع عشاق ظواهر الفلك أن يروا المذنب طيلة الشهر الجاري وليس فقط في الـ16 من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، لكن شريطة استخدام التلسكوب أو المنظار.

ويتكون المذنب من مواد صخرية توجد عادة بالقرب من كوكب الأرض، وتتكون معظم المذنبات من الجليد وغيره من المركبات المجمدة التي تتشكل في أقاصي النظام الشمسي المتجمدة.

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