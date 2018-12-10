من السعودية.. تعرفوا إلى أبرز 10 نساء في المجال الرياضي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق موقع AboutHer.com المخصص لتسليط الضوء على انجازات المرأة السعودية، قائمة بأسماء أقوى 50 امرأة من البلاد في مجال الرياضة، من أرجاء المملكة كافة، مشيداً بتزايد الإقبال النسائي على الرياضة بفعل التحولات الإجتماعية. ففي العام الماضي، عينت السلطات السعودية الأميرة ريما بنت بندر لترؤس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، فأصبحت أول امرأة في السعودية تتولى هذا المنصب.

ومنذ ذلك الحين، شهدت الأوساط الرياضية السعودية إقبالاً كثيفاً للنساء، بدءاً من رياضات كرة القدم إلى سباق السيارات والكيك بوكسينغ والغوض. وتضم هذه القائمة 50 اسماً، جمعتها لجنة من الخبراء في المجال الرياضي، ومنهن:

- نورا المري، أول رياضية في رياضة التايكواندو، وشاركت في الألعاب الآسيوية 2018 بجاكارتا.

- كاريمان أبو الجدايل، العداءة التي أصبحت أول امرأة سعودية تنافس في سباق 100 متر في الألعاب الأولمبية في عام 2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل.

- مريم فردوس، أول امرأة عربية وثالث امرأة على مستوى العالم التي تغوص في القطب الشمالي.

أمّا أبرز 10 نساءٍ في القائمة، فهنَّ:

- دلما ملحس: أشهر فارسة سعودية، عضو الاتحاد الدولي للفروسية للأطفال، أول سعودية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة (2010).

- رشا الحربي: مؤسسة فريق "بليس رن"، أول فريق نسائي لممارسة رياضة الجري في جدة.

- أسيل الحمد: أول سعودية تقود سيارة فورمولا-1، تزامنًا مع قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بالقيادة.

- رغد أبو عريش: حطمت الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين (أكتوبر/تشرين الأول 2018).

- أسماء اليمني: مؤسسة أول فريق تطوعي لرياضة المشي للنساء في الرياض.

- رها محرق: أول امرأة سعودية تتسلق قمة جبل إيفرست.

- أضواء العريفي: عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأول سيدة عضو في اتحاد كرة القدم السعودي.

- مريم فردوس: أول امرأة عربية وثالث امرأة على مستوى العالم تغوص في القطب الشمالي.

- كاريمان أبو الجدايل: أول سعودية تشارك في سباق 100 متر في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية (2016).

- نورا المري: أول سعودية تشارك في منافسات التايكواندو في ألعاب جاكرتا الآسيوية (2018).

مصدر الصورة: لبنى العمير - إيلاف

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