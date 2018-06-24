قيادة المرأة السعودية...بداية حقبة جديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)



يعتبر يوم الأحد (24 حزيران/ يونيو 2018) يوما تاريخيا للمرأة السعودية، إذ ينتهي الحظر المفروض منذ عقود على قيادتها للسيارات. وهذا الإجراء مجرد خطوة في سلسلة من التغييرات الاجتماعية الكبرى التي يدعمها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، وذلك تزامنا مع سعيه لإنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والعمل على انفتاح المجتمع المحاف

احتفلت السعودية فجر اليوم بتطبيق القرار السامي فيما يخص قيادة المرأة السعودية على أراضيها.

انطلقت الكثيرات من السيدات اللواتي يحملن رخص القيادة، وأخذن يجوبون في شوارع الرياض لأول مرة بفرحة وفخر.

ومن بين هؤلاء السيدات، رأينا الشخصيات المؤثرة من إعلاميات وشخصيات شبكات التواصل الاجتماعية والفاشينيستاز خلف عجلات سياراتهن او سيارات أقاربهم في يوم الموعد المحدد، وقبيل ذلك في جلسات تصويرية يوثقن بها هذا

من جانبها احتفتْ صحف عربية خاصة السعودية منها بتمكينِ المرأةِ السعودية من قيادة السيارة، في تطورٍ وصفتْه بعض الصحف بأنه الأبرز والأهم في الحراك الاجتماعي في المملكة.

تصدّر الخبر عناوين الصحف، فقالت أخبار الخليج البحرينية: "يومٌ تاريخي للمرأةِ الـسعـودية.. قرارُ السماح للمرأةِ بقيادة السيارة يدخلُ حيزَ التنفيذِ اليوم".

وحملت البيان الإماراتية عنوانا يقول: "المرأةُ السعودية تقودُ مسارَها بنفسِها اليوم".

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن ريم ابنة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، كانت أول من قادت سيارة في السعودية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقه واحدة من صباح الأحد في العاصمة الرياض، وذلك وفقا لفيديو نشره الوليد يُظهر ابنته وهي تقود سيارتها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد، إشادته بالقرار، قائلا إنه جاء "ضمن جملة إصلاحات تهدف إلى تمكين المرأة من كامل حقوقها وفق أطر الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت محافظة على مكانة المرأة وكرامتها".

و على المستوى الشخصي بعد قرار قيادة المرأة في السعودية افتخر اشخاص بهذه المناسبة كل على طريقته و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث احتفل احدهم في وسائل التواصل الاجتماعي بقيام زوجته بإيصاله صباحاً إلى عمله بالمستشفى بعد سنوات من إيصالها.

وبين أنه قام بتدريب زوجته على القيادة، وحصلت على الرخصة لتقوم بأعمالها الخاصة دون الاحتياج إلى أحد، كما أنها بادرت بإيصاله إلى عمله كأول مشوار لها بسيارتها قبل ذهابها إلى دوامها.

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