هل تختلف أولويات المرأة السعودية في اختيار السيارة عن الرجل؟

أخبار الان - جدة - السعودية ( خاص)

بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أبدت الكثير من السعوديات تساؤلاتهن عن موديلات ولون السيارات التي يرغبن بشرائها وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالسيارات ..اذ لاقت معارض السيارات اقبالا من النساء من جميع الفئات العمرية استعدادا لاقتناء سيارة احلامهن ، فالبلد الذي تعج شوارعه حتى اللحظة بأكثر من 12 مليون سيارة، أصبح العدد فيها مرشح للزيادة بشكل كبير، مع دخول المرأة إلى عالم القيادة.

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