قيادة المرأة بالسعودية.. التفاصيل مع موفدة أخبار الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المشهد في شوارع المملكة العربية السعودية في 24/6/2018 مختلف كليا عما قبله، فمع دخول القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بدأت آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.

موفدة أخبار الآن "شيرين الرفاعي" واكبت هذا الحدث التاريخي ميدانيا من السعودية، وكانت من أوائل النساء اللواتي قدن السيارات في شوارعها.

وبالفعل فقد كانت التجهيزات جارية على قدم وساق خلال الأشهر التسعة الماضية في مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية ، وذلك لإعداد مدارس تعليم قيادة متخصصة، وتدريب سيدات على التحقيق في حوادث المرور ونشر الوعي المروري، ونشر حملات توعوية وتعليمية ومكثَّفة.

و تنظر الكثير من النساء إلى هذا القرار باعتباره خطوة إيجابية تسمح لهن بالتخلص من اعتمادهن على السائقين من الرجال، وتساعد العائلات السعودية على توفير الكثير من الاموال التي ينفقونها كأجور للسائقين – والتي تتراوح عادة بين 18 ألف – 20 الف ريال سنوياً.

وتجدر الإشارة الى تصدر قيادة المرأة السعودية منصات التواصل الإجتماعي كافة، وعلى تويتر تصدر هاشتاغ #المراه_السعوديه_تسوق.

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