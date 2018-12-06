مبادرة تطوعية سعودية تعتني بصحة الإنسان

أخبار الآن | جدة - السعودية - (خاص)

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، قامت إدارة مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة، بإطلاق مبادرة فريدة من نوعها وهي التنقل بين الاحياء، لتقديم الخدمات والاستشارات الطبية.

يعد العمل التّطوعيّ أساساً مهمّاً لبناء وإنماء المُجتمعات، وبثّ وعي التّعاضد والترابط بين أعضائه كافة، كما يُعدُّ فعلاً إنسانيّاً اتّصل اتّصالاً متيناً بأعلى دراجات الخير والعطاء، والعمل الصالح من أهم الاعمال التطوعية، هي التطوع في المجال الطبي حيث أنها تعنى بصحة الإنسان.

قام فريق من مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة جدة بمبادرة تطوعية من مختلف الأقسام الطبية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

يقدم كل قسم خدمات واستشارات طبية وتثقيفية مثل قياس الضغط والسكر، التعقيم، والعناية بالأسنان والصحة النفسية، بالإضافة إلى بعض الهدايا الرمزية والفعاليات للحضور والاطفال.

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