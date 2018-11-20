متحف دبي المستقبل وجهة عالم الابتكار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن الانتهاء من الهيكل الأساسي لمبنى متحف المستقبل.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والعضو المنتدب في الشركة محمد عبد الله القرقاوي إن المتحف سيوفر للزائرين فرصة لتجربة المستقبل ووجهة للعلماء والخبراء والمبدعين من جميع أنحاء العالم لتصميم وتشكيل المستقبل.

وقال القرقاوي "إن متحف المستقبل المقرر افتتاحه في عام 2020 يجسد أحد أعمدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي".

و تابع "سيكون المتحف رمزا لمستقبل العلم والتكنولوجيا والابتكار في دبي ، وسيكون وجهة عالمية رائدة لإطلاق تكنولوجيات وابتكارات جديدة والعديد من الأفكار الإبداعية".

كما يهدف متحف المستقبل وفق القرقاوي إلى تعزيز مكانة دبي في السنوات القليلة القادمة كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية والناشئة، ودعم تنفيذ الخطط والمبادرات الإستراتيجية للإمارة, كما يهدف إلى جذب أفضل العقول والمواهب بالإضافة إلى التقنيات التي توفر في المقابل تجربة متكاملة لتشكيل المستقبل.

و يمثل هذا المشروع قفزة جديدة نحو تأسيس دبي كمركز للابتكار، وسوف يساهم في تشجيع التفكير المستقبلي, وسيدعم المتحف تطوير حلول طويلة الأمد لتحديات ومتطلبات المستقبل.

مصدر الصورة: البيان

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