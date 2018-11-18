كم ينفق الرجال عالميا من أجل أناقتهم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

في السنوات القليلة الماضية، تضاعف الطلب على المنتجات الرجالية للعناية بالمظهر العام بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، و ذلك بسبب تغير المعايير التقليدية التي اعتمدها الرجال سابقا للعناية بمظهرهم الخارجي.

و قد أضهرت إحصائيات جديدة أن حجم الأسواق العالمية لمنتجات العناية بالرجال سوف يصل إلى 60,7 مليار دولار في سنة 2020.

كما أشارت الدراسة أن أن نصيب الشرق الأوسط من إجمالي الإنفاق على منتجات العناية بالرجال قد وصل 829 مليون دولار؛ وبمعدل نمو 25% مقارنة بالسنوات السابقة.

الفئة المستهدفه بالمنتجات الرجالية

وتستهدف الشركات المتخصصة بالمنتجات الرجالية فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 20-30 عام، وتُعد منتجات العناية بالبشرة والاستحمام، ومنتجات العناية بالشعر ومزيلات العرق وأدوات الحلاقة من أكثر المنتجات الرجالية

طلباً من فئة الشباب.

وتستخدم الشركات العديد من الدعاية الإعلانية عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن منتجاتها الرجالية والتي تستهدف بها فئة الشباب الذي يبحث عن إطلاله أنيقة جذابة تتناسب مع متطلبات جيله.

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