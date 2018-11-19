العالم يحتفل باليوم العالمي للرجل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتفل العالم في الـ 19 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، بـ"اليوم العالمي للرجل" وهو حدث سنوي يسلط الضوء على أهمية دور الرجل في المجتمع وعلى الأدوار الإيجابية التي يقوم بها الرجل من إنجازات ومساهمات في المجتمع والأسرة والزواج ورعاية الأطفال، إضافةً إلى إعطاء توازن بين الجنسين.

وكان أول من دعي إلى الاحتفال بهذا اليوم هو البروفيسور توماس اويستر، في العام 1992، إذ احتفل بين مجموعةٍ صغيرة من الرجال، من أجل الدفاع عن حقوق وقضايا الرجل، إلا أنه أُعيد إحياء اليوم في العام 1999، في جزيرتي ترينيداد وتوباغو بهدف" معالجة قضايا الشباب والكبار"، وتسليط الضوء على "الدور الإيجابي ومساهمة الرجال" في الحياة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتحتفل أكثر من 50 دولة بهذا اليوم، مثل فرنسا وأستراليا والنمسا والصين والدنمارك والنرويج وسنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومالطا وغيرها، وشجعت منظمة اليونسكو، على هذا الاحتفال، وبدأت بقية الدول تنضم لإحياء هذا اليوم العالمي.

ويعتبر منظمو الحدث أنه "فرصة للناس في كل مكان لإبداء حسن النية وتقدير مساهمات الرجال التي يقدمونها في الحياة من أجل المصلحة العامة للجميع".

وللاحتفال بالحدث، يتم تنظيم الندوات والمؤتمرات والمهرجانات وجمع التبرعات وتنفيذ الأنشطة المدرسية، كما هناك برامج إذاعية وتلفزيونية وعروض ومسيرات بهذه المناسبة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا على منصة تويتر الإلكترونية مع وسم #اليوم_العالمي_للرجل وأطلقوا التغريدات والهاشتاغات فتصدر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للرجل قائم الترند في موقع تويتر

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